La riche carrière du Dr Mabouba Diagne, nouveau ministre de l'Agriculture

Le tout nouveau ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage est très fier de son parcours éducatif couronné par un (01) Doctorat (PhD) en Financial Risk Management & Gestion de Portefeuille & quatre (04) Diplômes de Masters dans les domaines des Mathématiques financières et Informatique.



Il a plus de 20 ans d’expérience comme banquier d’investissement international mais aussi dans la banque de développement. Il a vécu et travaillé dans plusieurs pays (7 ans en Allemagne avec Commerzbank comme Directeur Régional, 8 ans à Londres avec Crédit Suisse & Commerzbank, aussi comme Directeur Régional, 7,5 ans avec Barclays & Atlas Mara en Afrique du Sud comme Directeur Régional, 3 ans avec Trade & Development Bank (TDB) à Nairobi / Kenya et Maurice aussi comme Directeur régional.



Au cours des 15 dernières années, Dr Diagne a initié, structuré et clôturé +12 milliards USD de transactions dans divers secteurs de l’industrie, notamment l’énergie, les infrastructures, l’exploitation minière, la fabrication, le pétrole et le gaz, le tourisme, la santé, les transports et logistique et l’agroalimentaire.



En 2019, sous son leadership, ses équipes à la TDB ont remporté le prix panafricain bancaire 2019 du meilleur projet d’infrastructure de l’année (100 millions USD d’investissement par la TDB dans le projet de Gaz syndiqué de 3,6 milliards USD au Mozambique). À la TDB, chaque année, ses équipes ont remporté le prix d’excellence du PDG de la banque TDB (Président Award). À Barclays Bank, en 2014, il a remporté le Group CEO Best Employee Award.



LE SOLEIL