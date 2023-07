La vente de moutons de sacrifice au Sénégal a généré plus de 8 milliards pour la Mauritanie

Les revenus mauritaniens de la vente de moutons de sacrifice au Sénégal cette année s'élèvent à plus de huit milliards d'ouguiyas exemptés de toutes taxes douanières, a indiqué vendredi l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI).



Dans un entretien téléphonique vendredi, avec le ministre mauritanien de l’élevage, Mohamed Ould Abdallahi Ould Ethmane, le premier ministre sénégalais, ministre de l’Elevage par intérim, Amadou Ba, a transmis les remerciements du gouvernement et du peuple sénégalais pour la contribution des éleveurs mauritaniens dans l’approvisionnement du marché sénégalais en moutons de sacrifice.



Pour rappel, Mohamed Abdallahi Ould Ethmane avait visité jeudi, la veille de la fête de Tabaski, les marchés de bétail de Khoumbel et de Raw, dans la région de Saint-Louis (Sénégal), où se trouvent plus de 1000 mauritaniens éleveurs.



Quelques jours, avant la fête de la Tabaski, le Premier ministre sénégalais, ministre de l’élevage par intérim avait visité, en compagnie du ministre sénégalais de l’intérieur, le marché de Khoumbel, principal pourvoyeur du Sénégal en moutons de sacrifice.



Cridem