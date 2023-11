Lancement des rencontres professionnelles du spectacle vivant "Ndar Show Expo"

La première édition des rencontres professionnelles du spectacle dénommées « Ndar Show Expo» s'est ouverte vendredi dans la ville tricentenaire. Cette formation de deux jours au profit d’artistes de Louga, Matam et Saint-Louis, est le fruit d’une collaboration entre l’Institut français et Zhu culture. La session organisée dans le cadre du programme « CultureLab » veut favoriser « la montée en compétences, la structuration et le rayonnement régional des acteurs culturels de la zone Nord ». La chorégraphe Germaine Acogny, marraine de l’événement, a profité de l’occasion de l’ouverture pour prodiguer quelques conseils aux jeunes participants.