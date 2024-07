Lat DIOP après son audition : «Je suis tranquillement rentré chez moi »

Auditionné en quelques minutes sur une affaire de détournement présumé d’un milliard de FCFA, l’ancien directeur de la Lonase, Lat DIOP a annoncé avoir apporté des éclaircissements et qu’il est rentré « tranquillement » chez lui.



« J’ai été convoqué par la gendarmerie à propos d’une vidéo m’accusant d’une histoire de milliards. Je tiens à préciser que je ne suis pas mêlé ni de près ni de loin à cette histoire formulée par une personne mal intentionnée. J’ai répondu à la brigade de recherche, j’ai apporté des éclaircissements et je suis tranquillement chez moi à côté de ma famille. A tous mes amis et sympathisants je leur demande de vaquer tranquillement à leurs occupations. Je suis chez moi », a-t-il dit.