Le Burkina Faso et le Niger quittent le G5 Sahel

Le Burkina Faso et le Niger, deux pays gouvernés par des régimes militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État, ont annoncé, ce samedi 2 décembre, avoir « décidé en toute souveraineté du retrait du Burkina Faso et du Niger de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la Force conjointe » à compter du 29 novembre, indiquent-ils dans un communiqué conjoint.



À sa création, en 2014, pour lutter contre le jihadisme au Sahel, l'organisation était composée du Mali, du Burkina, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad.