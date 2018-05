Le CEPS a célébré la 6ème édition de La Fête internationale du Livre de Saint-Louis

Le CEPS a organisé la Fête internationale du Livre de Saint-Louis les 10, 11 et 12 mai 2018, en partenariat avec la Direction du Livre et de la Lecture, l’Institut français de Saint-Louis, le Centre Culturel régional Abdel Kader Fall, l’Ambassade de France, le Ministère de la Culture, et la Mairie de Saint-Louis.



L’Institut a refusé du monde. Le Directeur de l’Institut français, Monsieur Marc Monsalier, le Parrain Alioune Badara BEYE, le Colonel Moumar GUEYE, la Directrice du Centre Culturel Régional, le Coordonnateur des étudiants étrangers à l’UGB, les écrivains venus de toutes les régions du Sénégal ainsi que de nombreuses personnalités des Arts et des Lettres, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie riche en couleurs.



Dans son discours d’ouverture, le Président du CEPS Monsieur Alioune Badara COULIBALY a relaté le parcours du Parrain Monsieur Alioune Badara BEYE, passant de « l’uniforme à la plume ».



Il a remercié les partenaires pour leur appui à l’organisation de la présente édition.



Des diplômes ont été décernés au Colonel Moumar GUEYE pour sa contribution au rayonnement culturel de sa ville natale et au Parrain Alioune Badara BEYE, en témoignage de gratitude. La compagnie Zoumba a animé la Fête.

Le vendredi 11, mai, journée dédiée au Parrain, les professeurs Banda FALL et Habib KEBE ont revisité les œuvres littéraires du Parrain, partant du théâtre à l’essai, du roman à la poésie. La présence du Directeur du Livre et de la Lecture Monsieur Ibrahima LO représentant le Ministre de la Culture, Monsieur Abdoulatif COULIBALY, a délivré le massage d’encouragements de ce dernier au CEPS et à la cité tricentenaire.





Notons que les éditeurs, durant les trois jours, ont exposé leurs livres et les stands ne désemplissaient pas de visiteurs. Les écrivains ont animé des ateliers d’écriture, des séances de contes, lecture publique aussi bien en ville qu’à Rao, Gandon, et Mpal.





Le samedi après-midi, les lauréats des concours de poésie (pour l’élémentaire) de nouvelles (junior et senior), contes, ont reçu leurs Prix des mains des autorités présentes dont le représentant du Maire, Monsieur Ali Sine, Directeur du Patrimoine, de la Culture et du Tourisme de cette institution.