Le CNRA sermonne WALF TV après des propos jugés hostiles au Président

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a adressé une observation à la chaîne de télévision privée WALF TV, lui reprochant la diffusion de propos jugés « irrespectueux » à l’endroit du Président de la République.





Dans une note datée du 26 novembre 2025, le CNRA reproche à WALF TV d’avoir servi de tribune à l’analyste Cheikh Bara Ndiaye, invité à l’antenne, pour tenir des propos qualifiés de « violents » et « irrévérencieux » envers le Chef de l’État.





Le régulateur de l’audiovisuel estime que cette diffusion constitue une violation des textes régissant la presse audiovisuelle au Sénégal, notamment l’article 56 du Code de la presse, qui stipule que la liberté de la presse s’exerce dans le respect de l’éthique, de la déontologie et des lois en vigueur.





Il rappelle également les dispositions de l’article 12 du cahier des charges applicable aux télévisions privées commerciales, selon lesquelles « le concessionnaire doit veiller à ne pas porter atteinte aux Institutions de la République » dans toutes ses émissions.





Le CNRA, dans le cadre de sa mission de veille sur le respect des institutions dans les contenus audiovisuels, demande à WALF TV de prendre les mesures appropriées pour éviter la récidive.





« Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel appelle WALF TV à se conformer à la présente observation », souligne le document.



NDARINFO



