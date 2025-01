Le Juge DÈME craint une politisation du pool judiciaire financier

Dans un texte qu’il a publié ce mardi sur sa page Facebook, l’ancien juge, Ibrahima Dème s’est attaqué au Parquet financier qui a sorti un communiqué dimanche soir pour annoncer l’ouverture d’une information judiciaire contre plusieurs personnes, après des plaintes de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).



Selon le magistrat, qui a démissionné en mars 2018, le Pool Judiciaire Financier est en train de se laisser politiser comme la CREI en 2012. “L’histoire est entrain de bégayer. Il y a une dizaine d’années, après la deuxième alternance de 2012, une juridiction très utile contre la corruption et l’enrichissement illicite a été pervertie par son instrumentalisation par l’exécutif. Actuellement, le pool judiciaire financier, qui a corrigé certaines imperfections de la CREI, semble suivre le chemin d’une justice dévoyée par sa politisation”, a-t-il affirmé.



Avant d’ajouter: “L’obligation de redevabilité et l’impératif de recouvrer nos deniers publics spoliés ne doivent cependant pas entraîner la justice à faillir à ses obligations d’une justice indépendante et impartiale, seule pouvant garantir un procès équitable”



A noter que le nom du député Farba Ngom, proche de l’ancien Président Macky Sall, a été cité dans cette affaire de blanchiment de capitaux de plus de 125 milliards CFA, qui a atterri sur la table du PJF. La procédure de levée de son immunité parlementaire va d’ailleurs être enclenchée ce mardi à l’Assemblée nationale.