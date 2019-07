Le Kilo du Riz Paddy fixé à 130 FCFA

C’est la décision prise, ce matin, à la suite de la rencontre entre acteurs de la filière riz pour échanger sur les comptes d'exploitation des producteurs et transformateurs et pour fixer le prix de paddy pour la campagne de contre saison de 2019.



Producteurs et riziers de la vallée du fleuve Sénégal membres du Comité interprofessionnel de la filière riz (CIRIZ) se sont entendus sur le prix de 130 FCFA le kilo du riz paddy de la production issue de la campagne de contre-saison 2019.



NDDARINFO.COM