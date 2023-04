Le Portugal a importé du Sénégal 2.500 tonnes de poisson en 2022 (ministre)

Le Portugal a importé 2.500 tonnes de poisson du Sénégal en 2022, ce qui a coûté environ 20 millions d’euros, soit 13 milliards de francs CFA, a dit jeudi à Dakar, la secrétaire d’Etat portugaise à la Pêche, Teresa Coelho.



"Le Sénégal et le Portugal sont des partenaires importants au niveau commercial […] Cependant, leurs échanges se résument à l'importation en 2022 d'environ 2.500 tonnes de poisson, dont des mollusques et des crustacés, pour une valeur globale d'environ 20 millions d'euros (13 milliards de francs CFA)’’, a-t-elle dit dans des propos rapportés par l'APS.



Teresa Coelho prenait part à la troisième session de la commission mixte de coopération économique, technique et scientifique sénégalo-portugaise.



Le Portugal compte intensifier ses relations commerciales avec le Sénégal, "car plusieurs entrepreneurs [portugais] ont l'intention d'investir" en terre sénégalaise, a-t-elle ajouté.



"C’est possible pour nous de coopérer dans plusieurs domaines", a dit la ministre portugaise.



L’aquaculture, la transformation des produits de la pêche, la recherche scientifique et la formation sont les domaines dans lesquels les deux pays peuvent entretenir une coopération, selon elle.



Son collègue Mario Costa, secrétaire d'Etat à la Mer, évoqué la possibilité pour les deux pays d’avoir un partenariat dans la gestion des ports.



"La sécurité maritime est un sujet d’intérêt commun" pour le Portugal et le Sénégal, a-t-il souligné, saluant l’expérience sénégalaise en matière de gestion des aires marines protégées.



Pressafrik