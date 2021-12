Le Projet de Développement de la Chaine de Valeur Riz lancé à Saint-Louis

Le Projet de Développement de la Chaine de Valeur Riz-Sénégal (PDCVR) a été lancé ce mardi 14 décembre, dans la région de Saint-Louis lors d'un comité régional de développement (crd).



Financé par la Banque Islamique de Développement, ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d'Autosuffisance en Riz (PNAR). En réalité, le projet contribue à réduire l'importation élevée du riz au Sénégal en augmentant les aménagements de terres et en boostant les rendements agricoles. Les régions de la Vallée du Fleuve Sénégal notamment Saint-Louis, Matam et Tambacounda constituent l'Antenne Nord. Il est cofinancé par la Banque Islamique de Développement (BID) et l'État du Sénégal. Il est placé sous la tutelle technique du Programme National d'Autosuffisance en Riz (PNAR).



L'objectif global du projet est de contribuer à réduire l'importation élevée de riz et à stimuler la croissance économique en améliorant la production, la transformation et la commercialisation, et en renforçant la participation du secteur privé. En effet, il vise à soutenir les efforts du gouvernement pour augmenter de manière substantielle la production et la productivité du riz en utilisant l'approche basée sur la chaine de valeur ; à augmenter les revenus des petits exploitants, à réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire et à améliorer ainsi les moyens de subsistance de la population rurale ; et à créer des opportunités commerciales pour les producteurs de riz ciblés dans le but de faciliter l'accès au marché.



"L'objectif principal du projet c'est de diminuer les importations du riz et d'augmenter la production et la productivité mais aussi en renforçant la transformation et la commercialisation du riz", a dit Sérigne Mountakha Diarra, responsable d'Antenne Nord du Bureau de Développement de la chaine de valeur riz. C'est l'adjoint au Gouverneur de Saint-Louis chargé du développement, Modou Mamoune Diop qui a présidé ce comité régional de développement (crd). Il a saisi l'occasion pour exhorter les différents bénéficiaires à s'approprier ce projet.



"Nous étions venus pour expliquer aux différents acteurs ce qu'on attend d'eux, mais aussi ce qu'ils peuvent attendre du projet. Mais également nous avons sollicité de leur part une forte appropriation du projet pour qu'il soit une réussite", a-t-il soutenu. Ce projet, qui a démarré au mois de juin 2020 pour une durée de vise ans, cible 39 000 ménages dans toute la zone d'intervention du projet qui vise l'augmentation des revenus des producteurs de 30% dans les zones cibles d'ici fin 2025 ainsi que la création de 20 000 emplois d'ici fin 2025 dont 40% de femmes et de jeunes.



