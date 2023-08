Le Roumain Iulian Ghergut, plus ancien otage occidental au Sahel, a été libéré

Il était connu pour être le plus ancien otage occidental au Sahel. Le roumain Iulian Ghergut est libre, l'annonce a été fait ce mercredi après-midi par les autorités à Bucarest. Iulian Ghergut, détenu au Mali, avait été enlevé au Burkina Faso en 2015.



Agent de sécurité dans la mine de manganèse de Tambao à l'extrême nord du Burkina Faso, Iulian Ghergut a été enlevé sur son lieu de travail. Un rapt revendiqué un mois plus tard par Abou Walid Sahraoui, l'un des cadres du groupe al-Mourabitoune, qui appelait « le gouvernement roumain à négocier la libération ».



Fin aout 2015, quatre mois après l'enlèvement, une vidéo de l'otage s'exprimant en français est envoyée par les ravisseurs. C'est l'une des dernières et rares preuves de vie, car la trace de Iulian Ghergut va ensuite se perdre dans le Sahara. En 2018, la famille reçoit notamment quelques photos.



L'otage américain Jeffery Woodke l'avait croisé



Libéré en mars dernier, l'Américain Jeff Woodke détenu par le Jnim, racontait avoir croisé l'otage roumain une fois, durant quinze jours, sans avoir pu lui parler. « On a communiqué par signes, avec les mains, racontait Jeffery Woodke sur RFI. Je lui ai fait la promesse de travailler pour lui quand je serai libre ».



Une libération annoncée donc par le ministère roumain des Affaires étrangères qui indique que Iulian Ghergut « est actuellement en sécurité sur le territoire de la Roumanie » et qui remercie le Maroc pour son « soutien important » dans cette libération. Remerciements également du Président roumain, Klaus Iohannis, qui a salué sur les réseaux sociaux « les partenaires extérieurs qui ont soutenu la Roumanie dans cette entreprise difficile ».



Enlevé en 2015, Iulian Ghergut a donc passé 8 ans en détention, il a aujourd'hui 47 ans.





