Le Sénégal dispose de 16 variétés de riz, selon l’ISRA

Ces variétés de riz sont adaptées à la culture pluviale et à la culture irriguée, a-t-il précisé dans un entretien avec l’APS en marge d’un forum consacré à la riziculture sénégalaise, à l’initiative de l’ISRA et de l’ambassade de la Corée du Sud au Sénégal.



La diversification des semences de riz est le fruit de la coopération entretenue par les deux pays dans ce domaine, selon M. Seck.



Ces variétés sont ‘’extrêmement importantes’’ parce que leurs rendements peuvent atteindre 10 tonnes à l’hectare, dans la vallée du fleuve Sénégal (nord), a souligné le directeur général de l’ISRA.



‘’Avec la recherche, il est bien possible d’arriver à une autosuffisance en riz au Sénégal’’, a-t-il poursuivi.



Le pays peut devenir autosuffisant en riz avec l’‘’accompagnement’’ de la Corée du Sud et la maîtrise de l’eau, a ajouté M. Seck.



Dans la vallée du fleuve Sénégal, les producteurs sont parvenus à récolter trois fois au cours de l’année, a-t-il dit, estimant que c’est une importante évolution vers l’autosuffisance.



APS