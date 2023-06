Le blocus chez Ousmane Sonko allégé et non levé

Depuis quelques jours, entrer à la cité Keur Gorgui était un véritable casse-tête pour les usagers. En effet, il y avait un blocus sécuritaire que les forces de défense et de sécurité avaient posé depuis que la« caravane de la liberté » du leader de Pastef avait été écourtée.



Mais ce matin, certains confrères se sont trompés de bonne foi et ont largement relayé « l’information » selon laquelle, « le blocus mis en place a été levé ».



De quoi s’agit-il exactement ? En effet, afin de permettre à ses équipes de se reposer, une rotation est prévue à certaines heures dans la nuit. Un allègement est ainsi exécuté et au petit matin, des équipes reviennent renforcer le dispositif sécuritaire selon une source policière.





D’ailleurs, en procédant à cet allègement nocturne seule la rue menant menant vers le domicile de Ousmane Sonko est bloquée.