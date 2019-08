Le coup de gueule de Mamadou Diop Décroix sur la commission d'enquête parlementaire sur les fameux 94 milliards

En effet, comme le signale si opportunément l'ancien député Bamba Ndiaye dans son excellent post sur Facebook, cet article 48 dispose que seule la plénière de l'assemblée peut décider par un vote spécial la publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête". Ici, les quotidiens sont informés avant même les députés du contenu du rapport.



Et comme si cela ne suffisait pas, la commission elle-même décide de faire une conférence de presse pour divulguer le rapport. Comment peut-on, dans ces conditions, revendiquer un quelconque respect pour l'institution parlementaire au nom de laquelle cette commission a officié ?



Pourquoi n'ont-ils pas convoqué une session extraordinaire pour informer prioritairement les députés ? Comment peut-on respecter quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même ? C'est vraiment très dommage pour notre pays parce que dehors ils ne feront pas le distinguo entre pouvoir et opposition. Ils diront juste "le Sénégal".



Résultats des courses : cette violation les expose aux foudres de l'article 363 du code pénal mais ils n'en ont cure alors que, de l'autre côté, des citoyens croupissent en prison pour des délits d'opinion : Guy Marius et Adama Gaye.



Cette descente progressive dans un profond état de non droit ne produira rien de bon ni pour le pays encore moins pour ceux qui en sont les auteurs.



