Le jour où Senghor rencontra un Lion dans le Walo

Les armoiries du Sénégal sont représentées par un écusson couronné de lauriers et divisé en deux parties. Et dans l’une d’elles se dresse : Un lion. Cet animal, symbole de royauté et de pouvoir, a été choisi par l’ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, pour faire partir des armoiries du pays. Tranches d’histoire.