Le ministre de l'Agriculture annonce la création de coopérative agricole communautaire

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, Mabouba Diagne, compte mettre sur pied des fermes-usines pour accompagner le processus de transformation de l’agriculture. Il annonce également la création de coopérative agricole communautaire qui vont employer des jeunes. M. Diagne l’a fait savoir lundi, lors de sa visite sur les installations de fermes horticoles dans la zone de Kirène, dans la commune de Diass.



« Le Sénégal importe aujourd'hui plus de 340.000 tonnes de fruits et légumes, c'est l'équivalent de 66 milliards Fcfa. Importer autant d'argent, importer autant de tonnages de fruits et légumes, c'est exporter des jobs. Aujourd'hui, nous sommes en train d'envisager de créer un concept de coopérative agricole communautaire pour installer des jeunes des femmes dans des fermes très similaires, mais avec l'accompagnement de techniciens », a expliqué Mabouba Diagne.



« L'agriculture est devenue une science. L’agriculture est devenue une précision. On peut se permettre d'atteindre des rendements de 40 à 50 tonnes sous les serres, on peut aller 100 tonnes, c'est du simple au double », a indiqué le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage.



Il compte également mettre en place des fermes-usines pour accompagner la transformation de l'agriculture. .



« On ne va pas seulement s’arrêter sur la production, mais on va aussi réfléchir pour savoir comment avoir des fermes-usines pour aussi accompagner la transformation de l’agriculture », a fait savoir Mabouba Diagne.



Pressafrik