Le prix du riz paddy fixé à 130 FCFA le kilo

Les producteurs et transformateurs du riz de la vallée se sont retrouvés, vendredi, au Centre interprofessionnel de formation aux Métiers de l'Agriculture à Ndiaye pour déterminer le prix du paddy de la campagne de saison sèche chaude 2018.



Après avoir négocié deux (2) jours durant, ils se sont accordés sur le prix de 130F pour le kilo du paddy soit une hausse de 5 FCFA par rapport à la campagne de l'année dernière (le prix du kilo était de 125F CFA en 2017 ).





Devant Aboubacry Sow, DGA de la SAED et les représentants du Ministère du Commerce, Ousseynou Ndiaye, le Président du CIRIZ a remercié l'État du Sénégal sur les nombreux efforts consentis dans le domaine agricole. En effet, les emblavures de riz ont encore augmenté cette année et se chiffrent à 46924 hectares.





Pour la commercialisation de la production des tonnes de paddy attendues de cette campagne de contre saison, certains transformateurs de riz ont évoqué les multiples charges et les difficultés de la filière riz avant d'accepter le prix de s’accorder sur la nouvelle tarification.



Les autorités ont d'abord félicité les acteurs et demandé aux responsables de la filière d'être plus professionnels dans l'organisation des réunions et des débats, mais aussi de respecter les engagements pris.



NDARINFO.COM