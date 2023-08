Le siège du Pur assiégé, YAW empêché de se réunir

La conférence de presse prévue ce 1er août par la coalition Yewwi Askan Wi n’a pas eu lieu.



Pour cause, le siège du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) qui devrait abriter la manifestation est assiégé par la gendarmerie qui a bloqué toutes les portes.



Face au coup de force, les leaders de la coalition se sont contentés de déclarations devant les journalistes pour dénoncer la détention d’Ousmane SONKO et la dissolution du PASTEF.