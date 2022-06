Législatives 2022: Amsatou Sow détruit le Conseil Constitutionnel et demande le report des élections

Face aux périples dans l'arène politique, "la justice a véritablement perdu de sa superbe" et "est poussé vers une mort certaine". C'est l'opinion tranchée de la professeure agrégée en droit, Amsatou Sow Sidibé. Cette dernière va jusqu'à demander la création d'une "Cour Constitutionnelle" en lieu et place d'un Conseil "trop politique", comme recommandé par les assises nationales.



En effet, Amsatou Sow Sidibé trouve inconcevable "que des règles absolues (respect du nombre de parrainages, de la parité) aient été piétinées sous le nez et la barbe de nos juges, et au vu et au su du peuple sénégalais et du monde entier". La juriste juge incompréhensible le fait "qu’une liste d’électeurs échappe au principe de l’indivisibilité et se fasse scinder en deux, la liste majoritaire devenant indépendante de la liste des suppléants".



Cette situation inédite, Amsatou Sow Sidibé la qualifie de "charabia épouvantable" et tire la sonnette d'alarme : "L’urgence est signalée. La question que tout le monde doit avoir au bout des lèvres est : dans le contexte actuel, quelle légitimité aurait la future Assemblée nationale et quid de la stabilité du Sénégal ?". En conclusion, la juriste évoque l'idée d'un report des élections.



Seneweb