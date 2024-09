Législatives anticipées 2024 : Aly Ngouille Ndiaye se lance avec son parti politique

L’ancien ministre et non moins candidat à la présidentielle de 2024, Aly Ngouille Ndiaye vient de poser un acte qui confirme son option politique. Le Maire de la commune de Linguère vient de porter sur les fonts baptismaux le Parti pour la Souveraineté et le Développement, Jiitël Njariñu Reewmi (PSD Njariñe).



À en croire une source proche du leader politique, le PSD Njariñe compte aller aux élections législatives du 17 novembre prochain, soit avec sa propre liste ou dans une coalition. Il est en discussion avec plusieurs leaders, confirme la même source.



Emediasn