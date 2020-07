Les 07 appartements de Karim Wade et Bibo Bourgi en vente, 650 millions l'unité

Au nombre de sept, ils seront vendu l’unité à 650 millions de Fcfa. Le prix est fixé à 650.000.000 FCFA l’unité, a fait savoir le Directeur des Domaines Mame Boye Diao, sur la RFM ce dimanche.



«Provisoirement les biens étaient encore sous l’agence du patrimoine du bâti de l’Etat. Mais, puisque ce sont des décisions de justice qui ont été rendues, il fallait exécuter leurs closes», a soutenu le Directeur des Domaines. Mame Boye Diao précise qu’une expertise avait été faite par les services du cadastre et les autres services de l’Etat compétents en la matière pour fixer le prix, conformément à la valeur du marché et à la nature des biens saisis.



Mame Boye Diao a aussi précisé que c’est pour des raisons de transparences que l’Etat a choisi la procédure empruntée. «Nous aurions pu faire des ventes avec des offres spontanées de certaines personnes. Mais, nous avons choisi l’option où les différentes parties qui sont intéressées par ces appartements peuvent, elles-mêmes, soumissionner pour choisir le plus offrant», fait-il savoir.



Me Boubacar Cissé, avocat de l’homme d’affaire, Bibo Bougi contacté par la Rfm, a refusé de se prononcer. La robe noire prévient que l’Etat du Sénégal court à ses risques et périls en mettant en vente les biens de son client. Pour la bonne et simple raison que la procédure judiciaire ne s’est pas encore éteinte au plan international. Pour leur part, les conseils du fils de l’ancien président de la République du Sénégal, en l’occurrence Karim Wade, attendent de se concerter avant de se prononcer.Reste à savoir si cette nouvelle donne ne va pas réveiller les démons de la guerre

entre Macky Sall et Abdoulaye Wade.



Ils semblaient avoir déposé les armes après les retrouvailles initiées par le Khalife général des mourides lors de

l’inauguration de la mosquée, Massalikul Jinane.



LERAL