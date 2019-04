Les boulangers décrètent 72h sans pain sur toute l’étendue du territoire

Les Sénégalais risquent d’assister à des journées sans pain à partir de la semaine prochaine. Les boulangers du Sénégal, face à la presse ce vendredi, ont annoncé 72 heures d’arrêt de production de pain sur toute l’étendue du territoire.Ce, afin de faire comprendre aux sénégalais que les boulangers sont fatigués et qu’ils méritent une attention particulière.Les boulangers demandent dans les meilleurs délais la convocation du conseil national de la consommation pour la détermination du prix réel au gramme et la mise sur le marché de nouveau format comme la baguette de 250 grammes à 200 francs Cfa.L’institutionnalisation d’un comité régional de l’assainissement de la boulangerie. « L’ensemble des boulangers du Sénégal achète chaque jour 22 mille 400 tonnes auprès des meuniers. Les boulangers du Sénégal font un chiffre d’affaires entre 500 à 550 milliards de francs Cfa », a déclaré le président de la fédération des boulangers du Sénégal, Amadou Gaye.Selon lui, l’homologation du prix du pain qui date de 2014 est caduque et est sans fondement. Donc, dit-il : « Nous sommes surpris que le ministre du Commerce et l’Ascosen se basent sur cette homologation obsolète pour dire que les boulangers seront réprimés s’ils augmentent le prix du pain. Nous sommes des légalistes. Nous savons bien que la révision du prix du pain passe par un processus », a soutenu M. Gaye.Poursuivant, il affirme que le 6 juin 2014, date de l’arrêté et homologation des prix et poids du pain, reste la pire journée de l’histoire de la boulangerie au Sénégal.