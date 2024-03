Lés chiffres clé de la présidentielle

Les Sénégalais sont conviés aux urnes demain, dimanche 24 mars 2024, pour élire le cinquième président de la république. Une échéance électorale cruciale, qui mobilise d'importants moyens logistiques et sécuritaires à en croire les autorités.



Lors d'un point de presse jeudi, le ministre de l'Intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé a indiqué qu'un effectif record de 50.000 éléments de sécurité avait été déployé sur l'ensemble du territoire pour assurer le bon déroulement du vote. Plus de 2400 observateurs nationaux et internationaux ont également été accrédités par la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour superviser le scrutin.



Selon le ministre, l'organisation de cette présidentielle a nécessité une enveloppe globale d'environ 14 milliards de francs CFA, mobilisés par l'Etat sénégalais. "Aucun moyen financier ou logistique ne sera épargné pour la réussite de cette importante échéance démocratique", a-t-il assuré.



Plus de 7 millions d'électeurs inscrits



Au total, ce sont 7 371 854 Sénégalais qui sont inscrits sur les listes électorales pour ce premier tour, d'après les chiffres officiels communiqués. Sur le territoire national, 7 033 854 électeurs sont répartis dans 15 633 bureaux de vote.



La diaspora n'est pas en reste, avec 338 040 électeurs inscrits dans 807 bureaux de vote à travers le monde. Soit au total 16 440 bureaux de vote qui accueilleront les opérations de vote sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger.



Un électorat majoritairement âgé



D'après les statistiques communiquées par la CENA, l'autorité chargée d'organiser les élections, l'électorat sénégalais est plutôt âgé. Ainsi, 86% des inscrits ont plus de 36 ans.



Plus précisément, 57% ont entre 41 et 85 ans. Ceux âgés de 36 à 40 ans représentent 29%. Seuls 13% des électeurs sont âgés de moins de 35 ans, d'après la CENA.



Au-delà du profil du futur locataire du palais de Dakar, cette élection revêt des enjeux cruciaux pour l'avenir du Sénégal. La gestion de l'économie fragilisée, la lutte contre la vie chère, ou encore la souveraineté alimentaire seront sans doute au cœur des débats. Le prochain président héritera ainsi de défis titanesques.