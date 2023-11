Les communications à nouveau coupées à Gaza, «violente attaque» sur l'hôpital Ahli Arab

Les communications sont à nouveau « totalement bloquées » avec la bande de Gaza ce jeudi 16 novembre, faute de carburant. De son côté, le Croissant-Rouge palestinien rapporte une « violente attaque » israélienne et le siège de l'hôpital Ahli Arab.



Les équipes de secours y seraient « incapables de bouger et donc de se rendre auprès des blessés », affirme l'organisation qui gère l'établissement. L'ambassadeur palestinien à l'ONU appelle les pays du monde à se « réveiller » et dénonce un « génocide » en cours.