Les dépenses militaires en Europe ont bondi en 2022, du jamais-vu depuis la guerre froide

Deux mille deux cent quarante milliards de dollars ont été dépensés dans le secteur militaire en 2022 dans le monde, révèle le dernier rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), publié lundi 24 avril.



Une hausse record de 3,7% par rapport à l'année dernière. C'est en Europe que l'augmentation a été la plus forte : les dépenses y ont bondi de 13%, du jamais-vu depuis la fin de la guerre froide. L'invasion de l'Ukraine a, sans surprise, largement contribué à alourdir les dépenses.



Sans surprise, avec le début de l'invasion de l'armée russe le 24 février de l'année dernière, l'Ukraine est le pays qui a subi la hausse la plus spectaculaire de ses dépenses militaires en 2022. Kiev a dépensé 44 milliards de dollars pour ses besoins militaires en 2022, soit 640% de plus qu'en 2021.



La Russie, elle, a déboursé deux fois plus et se place tout en haut du classement des puissances ayant déboursé le plus d'argent dans ce domaine, avec les États-Unis, la Chine, l'Inde et l'Arabie saoudite. Ces cinq États, en tête, pèsent à eux seuls 63% des dépenses militaires mondiales.



Baisse des dépenses en Afrique, l'Éthiopie fait exception



Les budgets des armées ont globalement augmenté partout, sauf en Afrique. Le continent a dépensé 39,4 milliards de dollars, soit 5,3% de moins qu'en 2021.



C'est aussi la première fois que les dépenses africaines baissent depuis quatre ans. Comme les années précédentes, le Maroc et l'Algérie représentent les trois quarts des dépenses au nord du Sahara.



Mais alors que la tendance générale est à la baisse, l'Éthiopie a, quant à elle, enregistré la plus forte progression de tous les États africains : 88% de dépenses supplémentaires par rapport à l'année dernière.



Une hausse qui coïncide, selon le rapport du Sipri, avec la reprise de l'offensive du gouvernement contre le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).



