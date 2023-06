Les députés Mamadou Niang et Massata Samb

Il y a six mois, les députés du parti PUR, Massata Samb et Mamadou Niang, ont été arrêtés après avoir agressé leur collègue Amy Ndiaye Gniby à l’Assemblée nationale. Cette violence avait provoqué l’indignation au Sénégal. Amy Ndiaye Gniby était alors enceinte.



Finalement, les deux députés ont été placés en détention et condamnés à une peine de six mois de prison ferme. Ce mardi, ils ont été libérés après avoir purgé leur peine.



Il convient de rappeler que ces deux parlementaires ont été jugés pour avoir commis des voies de fait, proféré des menaces de mort à l’encontre de la députée Amy Ndiaye. En janvier dernier, ils ont été condamnés à une peine de six mois de prison ferme et ont également été contraints de verser 5 millions de francs CFA à la partie civile.