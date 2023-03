Les jeunes de l’Apr veulent se rassembler au rond-point Keur Gorgui, ce 15 mars

C’est à se demander même si on ne va pas vers un mercredi 15 mars de tous les dangers. Les jeunes de l’Apr de Dakar ont déposé, ce mardi sur la table du préfet de Dakar, une déclaration de marche pour ce mercredi.



Dans leur lettre déposée au bureau des courriers de la Préfecture de Dakar, le Préfet est informé de leur décision de tenir un rassemblement au Rond Point Cité Keur Gorgui, quartier de Ousmane Sonko et lieu qui abrite aussi le ministère de la Jeunesse.



La volonté de tenir un rassemblement à ce lieu pourrait occasionner des heurts entre militants de Pastef et ceux de Benno, si toutefois Ousmane Sonko lui-même décide de tenir des activités pareilles au même endroit. A la limite, ce serait même une provocation risquée pour les jeunes du pouvoir.