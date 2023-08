Lettre ouverte de Mimi Touré à Ousmane Sonko : « Il faut vivre pour continuer à combattre ! »

Il y’a quelques jours, j’ai signé la pétition initiée par des démocrates sénégalais vous demandant d’arrêter votre grève de la faim. Je prends aujourd’hui ma plume pour vous enjoindre personnellement de mettre définitivement un terme à votre diète qui met sérieusement votre santé à risque et votre vie en danger.



Vous avez choisi cette forme de lutte extrême qui requiert un courage hors norme pour protester vigoureusement contre le traitement injuste qui vous est infligé par le régime du Président Macky Sall. Cependant, le plus difficile dans le combat contre l’Injustice, ce n’est pas de mourir mais de continuer à vivre afin de continuer à combattre.



A l’heure où la jeunesse sénégalaise et africaine s’est mise en quête de nouveaux leaderships capables de hisser définitivement nos pays à la hauteur des aspirations légitimes de nos peuples qui souhaitent vivre dans la dignité et la liberté comme tous les peuples du monde, vous vous devez de vivre pour continuer à apporter votre contribution à ce combat engagé partout sur le continent africain.



Un combattant en plein possession de ses capacités physiques et mentales est assurément plus utile à la lutte pour un Sénégal meilleur et une Afrique libérée de tous ses maux. Faites donc et sans délai le choix de vivre en vous réalimentant normalement.



En Solidarité et compassion.



Aminata Touré,

Présidente du

Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance (Mimi2024)