Liban: le Hezbollah soutient le Hamas après l'offensive déclenchée contre Israël

Pour le Hezbollah, l’offensive du Hamas contre Israël « constitue un message » à « ceux qui cherchent à normaliser leurs relations avec (Israël), pour dire que la cause palestinienne ne meurt pas ». Une allusion à l’Arabie saoudite, qui est en ce moment engagée dans des négociations pour une normalisation diplomatique, politique et économique avec Tel-Aviv. Le Hezbollah affirme dans un communiqué être « en contact direct avec la direction de la résistance palestinienne de l'intérieur et de l'extérieur et évalue constamment avec elle la situation et le déroulement des opérations ».



En avril dernier, Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, avait reçu à Beyrouth une importante délégation du Hamas conduite par son leader Ismaïl Haniyeh. Lors de cette rencontre, les deux chefs islamistes avaient décidé de renforcer la « la coopération » politique et militaire entre leurs deux mouvements.





Sur le plan populaire, l’offensive du Hamas a donné lieu à des scènes de liesse dans les camps palestiniens du Liban et dans plusieurs régions du pays. À Beyrouth, des dizaines de personnes se sont rassemblées en brandissant des drapeaux palestiniens. Dans le sud du Liban, des jeunes gens ont offert des douceurs aux automobilistes. Dans la plaine orientale de la Bekaa, les haut-parleurs des mosquées ont récité des prières pour célébrer l’attaque du mouvement palestinien.



