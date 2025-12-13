Connectez-vous
Littérature & écologie : l’héritage vivant de Fara Boubacar Sarré

Samedi 13 Décembre 2025

Fara Boubacar Sarre, entre mots et racines
Poète, romancier et militant écologiste, Fara Boubacar Sarre incarne une figure d’engagement littéraire et citoyen forgée par le temps. Ce lauréat de plusieurs concours littéraires dont une mention spéciale du Grand Prix Abdoulaye Sadji pour son roman La Tornade, conjugue la force des mots et l’action de terrain. Président des Éco-Gardes de Khor, il a accompagné une génération d’actrices locales dans la mise en place d’une importante pépinière de mangroves, mobilisant les savoirs traditionnels autant que les voix poétiques. Entretien avec un homme de lettres enraciné dans la lutte pour la terre.




