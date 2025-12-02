À Khor, des milliers de plants pour restaurer la mangrove

Une initiative communautaire inédite voit le jour dans la commune de Khor, où les écogardes, en partenariat avec Le Partenariat et Kosmos Energy, ont lancé un ambitieux projet de reboisement à travers la création d’une pépinière de palétuviers, plus précisément d’Avicennia et de Rhizophora.





Lancée il y a un peu plus d’un mois, cette action implique les femmes écogardes et la jeunesse locale, qui travaillent chaque soir dans les champs de la pépinière.



À ce jour, plus de 63 000 plants ont été produits, répartis dans quatre champs pleins, selon les initiateurs. Un chiffre record, qui marque une première pour cette localité de Saint-Louis.



« Nous avons initié ce projet pour renforcer la nature et lutter contre les effets des changements climatiques dans les zones dégradées de mangrove », a déclaré Fara Boubacar Sarr, président des écogardes de Khor.



Il a souligné que cette activité s’inscrit dans le cadre des actions du Réseau des organisations pour la protection des écosystèmes de la mangrove (ROPEM), qui regroupe les acteurs communautaires des neuf zones de mangrove de Saint-Louis.



Le projet vise à répondre à la dégradation avancée de la mangrove dans certaines zones, tout en mobilisant les communautés locales, notamment les femmes, souvent en première ligne dans les dynamiques de résilience écologique.



« C’est une première que nous avons tenu à partager, pour inciter les autres entités engagées dans la préservation de la mangrove à entreprendre des actions similaires », a souligné Fara Sarr.



De son côté, Siga Merico, présidente des femmes écogardes, a salué la dynamique collective et l’unité autour du projet. Elle a rendu hommage à l’engagement du président des écogardes et lancé un appel aux autres organisations.



« Nous tendons la main à toutes celles et ceux qui œuvrent à la préservation de la mangrove, pour qu’ensemble, nous protégions ce patrimoine vital », a-t-elle dit.



« La mangrove joue un rôle écologique crucial dans les zones côtières du Sénégal. Elle protège contre l’érosion, favorise la biodiversité, et agit comme puits de carbone dans la lutte contre le changement climatique », a rappelé la sentinelle de l’environnement.



