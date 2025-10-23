Lutte contre la fièvre de la Vallée du Rift : la FAO renforce les capacités de la région de Saint-Louis

Une cérémonie de remise de matériel sanitaire et de protection s’est tenue, hier mercredi , à la gouvernance de Saint-Louis, marquant un appui important de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Comité régional de gestion des épidémies, dans le cadre de la lutte contre la fièvre de la Vallée du Rift.





Le Gouverneur de la région, Al Hassane Sall, a salué "un geste important et très appréciable" de la FAO, qui a mis à disposition un lot de matériel composé d’équipements de protection individuelle, de répulsifs, de carburant, de masques et de produits divers destinés à soutenir la réponse régionale à l’épidémie.



"Ce fléchissement que nous observons dans la propagation de l’épidémie est le résultat d’une réponse robuste, très professionnelle, encadrée et pointue", a déclaré le Gouverneur. Il estime que le matériel reçu "va renforcer davantage cette réponse et impacter fortement notre capacité de réaction et de maîtrise de l’épidémie", avec l’objectif d’y mettre fin dans "des délais raisonnables".





La maladie, déclarée dans la région depuis un mois, a touché de plein fouet les populations, notamment les jeunes, selon Docteur Coumba Faye Diouf, coordonnatrice du Centre national d’urgence de la FAO.



"La FAO intervient dans le cadre de son mandat de préservation des moyens de subsistance des populations. Cette maladie, au-delà des pertes animales et des avortements, a aussi coûté la vie à une frange active de la population", a-t-elle souligné.





L’organisation onusienne a mené plusieurs actions d’accompagnement technique, notamment des formations pour la gestion des urgences, des évaluations conjointes de risque, et un soutien aux épidémiologistes de terrain. Le matériel remis comprend des équipements de protection, des pulvérisateurs, ainsi que des réactifs envoyés en urgence aux laboratoires.





La coordonnatrice a également lancé un appel aux partenaires pour appuyer davantage les efforts en cours : "Le besoin reste présent, et la FAO est là pour accompagner et faciliter l’action gouvernementale."



La FAO prévoit d’étendre cette initiative à d’autres régions ciblées dans le cadre de son engagement multisectoriel.



