Lutte contre les inondations : La Saed appuie la Commune de Saint-Louis (vidéo)

Cinq (05) motopompes d’une capacité de 40 m3 par heure et 1000 litres de carburant ont été offertes, samedi à la Commune de Saint-Louis en vue d’appuyer son opération d’évacuation des eaux de pluies. C’est un soutien de la Société d'exploitation et d'aménagement des terres du Delta (Saed) qui, par ce geste, tient à exprimer « sa solidarité et « sa sympathie » à l’endroit de l’édile de Saint-Louis. « Ce sont des pluies exceptionnelles », a rappelle M. SOW qui regrette les critiques soulevées à l’encontre sur la gestion des inondations à Saint-Louis. Mansour FAYE s’est dit satisfait du geste. « Ces dispositifs, en plus des autres reçus précédemment de la part de bonnes volontés et de la Fondations Servir le Sénégal, vont permettre de diminuer progressivement la souffrances des populations », a déclaré l’édile.