Machinisme agricole : l'expertise de CLAAS mise au service de la vallée (publireportage)

La journée CLAAS 2019 s’est tenue, mardi, au CIFA de NDIAYE, en présence de plusieurs responsables d’entreprises agricoles, d’agrobusiness de la vallée et d’exploitants familiaux. Installée depuis plusieurs années dans la zone nord avec un siège au virage de BANGO, CLAAS offre une large gamme de tracteurs et de moissonneuses-batteuses aux agriculteurs offre.



La qualité de ses machines et la satisfaction de ses clients renforcent sa présence dans la zone, permettant ainsi à la société allemande de jouer pleinement son rôle dans l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire au Sénégal.



Aujourd’hui, CLAAS par l’entremise de son représentant Terragrisen ( filiale de l’ICS), s’engage à relever le défi du service après-vente, chaînon manquant du processus de mécanisation. En effet, par manque d’entretien, plusieurs engins acquis par les agriculteurs tombent en panne, délaissés quelque part.



Soucieuse d’apporter une équation qui taraude l’esprit des acteurs, CLASS met à la disposition des partenaires une équipe dynamique et mobile, disponible sur toute l’étendue du territoire national.



