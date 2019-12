Macky Sall : "Je souhaite que notre démocratie réalise un saut qualitatif avec le dialogue national"

Le président de la République, Macky Sall, a fait part, jeudi à Dakar, de son souhait de voir la démocratie sénégalaise faire "un saut qualitatif" à travers le dialogue national, pour arriver à des "consensus forts", qui favorisent son développement.



"Avec vous, je souhaite que notre démocratie réalise un saut qualitatif, et qu’ensemble nous fassions converger toutes les forces vives de notre pays autour de consensus forts, sur la voie d’un développement économique et social durable, pour un Sénégal prospère, uni et stable", a-t-il dit.



Le chef de l’Etat prenait part à la cérémonie officielle d’installation du comité de pilotage du dialogue national, dont Famara Ibrahima Sagna est le président.



"Ce n’est pas une sinécure, quand nous voyons l’état si troublé du monde, jusque dans notre voisinage immédiat. Le défi est grand, mais plus grande doit être notre détermination à le relever ensemble", a souligné Macky Sall.



Il a parlé de la confiance qu’il a envers le comité de pilotage du dialogue national, "riche de sa diversité", en souhaitant que les échanges de ses membres se tiennent "dans un esprit constructif et participatif, en toute liberté, mais aussi en toute responsabilité, parce qu’il s’agira, non de débats crypto-personnels, mais d’un dialogue ouvert et sincère sur des questions d’intérêt national".



En plus des cinq commissions initialement retenues pour le dialogue national (politique, économique et sociale, ressources naturelles, environnement et cadre de vie, paix et sécurité), le président Macky Sall a annoncé le rajout de trois autres, qui seront chargées de la transparence, de la décentralisation et de la territorialisation des politiques publiques, ainsi que de la synthèse globale des réflexions.



"Ainsi, toutes les questions de la vie publique, essentielles pour le devenir de notre pays, seront discutées dans les échanges. Je souhaite que ces échanges se tiennent dans un esprit constructif et participatif, en toute liberté, dans un dialogue ouvert et sincère, sur des questions d’intérêt national", a dit le chef de l’Etat.



APS