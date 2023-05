Macky Sall charme les lutteurs

Les acteurs de la lutte ont été reçus lundi par le président Macky Sall en audience. Le locataire du Palais avait accordé cette entrevue au monde de la lutte pour aborder les questions relatives à l’amélioration des conditions des acteurs du « sport national ». Sur ce, il s’engage à accompagner les lutteurs avec la mise en place d’un fonds de promotion.



Les acteurs de la lutte ont profité de cette rencontre pour discuter des problèmes de la discipline, mais également de comment faire la promotion de ce « Sport Sénégalais », qui connait ces dernières années des difficultés.



« La lutte sénégalaise est devenue une discipline professionnelle qui attire de plus en plus des jeunes sportifs. D’où l’importance de nous accompagner davantage pour une meilleure insertion. Le monde de la lutte souhaite le renforcement des acquis », a résumé Meissa Mara Ndiaye, premier vice-président du Cng.



De son côté, le président Macky Sall qui s’est réjoui de cette rencontre, s’engage à accompagner la lutte avec la mise en place d’un fonds de promotion. Le chef de l’Etat a également promis la création de plusieurs centaines d’emplois pour ses acteurs de la lutte. « J’ai donné des instructions au gouvernement pour la mise en place d’un Fonds de promotion de la lutte de 500 Millions de FCFA pour accompagner les promoteurs. Nous allons également œuvrer pour l’adhésion à l’Agence nationale de la couverture maladie universelle (Ancmu), mais aussi la mise en place de la mutuelle de santé, tout comme des facilités pour l’habitat. Il est aussi prévu plus de 330 emplois dédiés à la grande famille de la lutte, dans le cadre du programme ‘’Xeeyou Ndaw nii’’ dont 150 emplois exclusivement réservés aux lutteurs » a promis le président Sall au monde de la lutte.



Les lutteurs ont démontré tour à tour leur talent de chorégraphes avec des séances de « bakk ». Devant le chef de l’état et son premier ministre, Balla Gaye 2 et Cies se sont défoulés comme jamais. Toutes les parties prenantes de la lutte sénégalaise ont été représentées à cette occasion. Du CNG, aux amateurs en passant par les promoteurs et les lutteurs, le palais s’était transformé en arène nationale dans une ambiance feutrée.