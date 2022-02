Macky Sall demande la présentation du Trophée de la CAN dans les 14 régions

Le chef de l’Etat a demandé au ministre des Sports, mercredi, en Conseil des ministres, d’organiser la présentation du Trophée de la CAN dans les 14 régions du Sénégal, a appris l’APS.



Il a également demandé au ministre ’’de coordonner la publication d’un ouvrage exhaustif et la réalisation d’un film adapté, qui retracent, pour l’histoire, la grande épopée et l’accueil mémorable des +Lions+, Champions d’Afrique de Football’’.



Abordant la question la question liée à l’intensification du processus d’édification fonctionnelle des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté, le président de la République a insisté sur le fait que la prise en charge des préoccupation de la jeunesse constituait une des initiatives majeures de son action par le biais du ’’PSE Jeunesse’’.



A ce sujet il invité le ministre de la Jeunesse à prendre toutes les mesures appropriées, afin d’accélérer l’exécution de la première phase d’implantation des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté dans les huit (08) départements ciblés’’.



APS