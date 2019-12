Macky Sall insiste sur l’intensification de la mise en oeuvre du Programme ‘’Zéro déchet’’

Le chef de l’Etat a rappelé mercredi en Conseil des ministres ‘’l’importance de l’intensification de la mise en œuvre du Programme Zéro déchet’’.



‘’Le président de la République, revenant sur la stratégie nationale de gestion des déchets solides urbains pour un Sénégal propre, a rappelé l’importance de l’intensification de la mise en œuvre du Programme Zéro déchet’’, indique le communiqué du Conseil des ministres.



La même source ajoute qu’à ce titre, il a invité le ministre des Finances et du Budget et le ministre chargé du Cadre de Vie à ‘’prendre les dispositions appropriées en vue du règlement systématique des prestations des concessionnaires du service de nettoiement’’.



Macky Sall ‘’a également requis l’accélération de la restructuration de l’Unité de coordination et de gestion des déchets’’.