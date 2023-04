Macky Sall : le collectif " Jàmm a Gën 3e mandat" ne veut pas la paix

Le débat sur la troisième candidature de Macky Sall s'est invité à l'émission "Yoon Wi" où il était l'invité ce samedi. Face au journaliste de la RFM, Assane Gueye, le chef de l'État a encore fait perdurer le suspens. Il a fait savoir aux Sénégalais et ceux qui sont pressés de l'entendre se prononcer sur cette de prendre en mal leur patience.





« Je parlerai le moment venu. Ce dont je suis conscient est que je suis avec des collaborateurs. Et le moment venu nous allons traiter cette question et en parler. Parce que si j'avais écouté certains, le débat sur le sujet du 3e mandat allait être abordé bien avant 2019, c'est-à-dire en 2012. Il y a n'en qui, au lieu de voir ce que le président a accompli durant son magistère, ils cherchent à savoir quand il quittera le Palais. J'ai même entendu un collectif qui s'appelle Jàmm a Gën 3e mandat. Pour moi, ceux qui ont initié ce message ne veulent pas de la paix dans ce pays. Parce que quand on veut la paix, on discute. Et non pas faire un mot d'ordre et dire à celui qui dirige le pays qu'il ne peut pas participer aux prochaines élections. Ça ne devrait pas se passer ainsi. Donc ce que je peux vous dire est que le moment venu je parlerai, a indiqué le président Sall.



« Pour ceux qui sont pressés de l'entendre sur cette question, qu'ils continuent de parler. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent participer à la prochaine présidentielle qu'ils se déclarent et me laissent tranquille », a-t-il ajouté.



A la question du journaliste à savoir c'est quand le moment venu le chef de l'Etat lance ceci: « Le moment venu inchallah je me prononcerai. Il se peut qu'il ne soit pas loin. Alors n'oubliez pas que mon mandat n'est pas terminé je serai là jusqu'au 2 avril 2024, date de passation. Qu'on me laisse travailler."