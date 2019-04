Madicke NIANG très en colère

Cheikh Abdou Ndiaye et Mandiangane Fall, respectivement coordinateurs de la coalition Madicke 2019 des régions de Louga et de Fatick, viennent d'être abusivement relevés de leurs fonctions administratives, sur instructions du Premier Ministre pour le premier et sur décision du Président de l'Assemblée nationale concernant le second.



Ces décisions politiques sont la manifestation d'une vraie chasse à l'homme qui a été lancée par le camp du pouvoir contre ces hommes de valeur dont le seul tort est leur appartenance à la Coalition Madicke 2019.



Ce qui prouve à suffisance que le Pouvoir continue d'instrumentaliser l'État à des fins de règlement de comptes politiques.



Je condamne avec la dernière énergie ces décisions anti républicaines qui sont une violation flagrante de la liberté d’opinion garantie par notre Constitution.



Ces mesures posent de sérieux problèmes au moment où une invitation au dialogue est lancée à l’opposition par le Président Macky SALL.



Fait à Dakar le 02 avril 2019

President Madicke NIANG