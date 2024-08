Magal de Touba : déploiement d’un hôpital de campagne des Armées sénégalaises pour la couverture médicale

Les Armées sénégalaises ont déployé un hôpital de campagne et des postes médicaux, en guise de contribution à la couverture médicale du Grand Magal de Touba, prévu ce vendredi, a appris l’APS de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA).



”Grand Magal de Touba : les armées sénégalaises ont déployé un hôpital de campagne et mis en alerte un hélicoptère, en guise de contribution à la couverture médicale’’, informe la DIRPA sur le réseau social X (ex Twitter).



Elle renseigne que des postes médicaux sont également déployés à Keur Serigne Touba, Keur Serigne Mourtada Mbacké, au quartier Guédé, indique l'Aps.



Au cours de son déploiement, ajoute la DIRPA, l’équipe a porté secours à trois blessés dans un accident survenu sur l’autoroute à péage.



Après les premiers soins, poursuit-elle, les blessés ont été remis aux Sapeurs-pompiers pour leur évacuation sur Thiès.



La DIRPA informe qu’en plus de la couverture médicale, les armées ont déployé des unités de boulangerie, avec une capacité de dix mille pains par jour mais aussi une citerne d’eau de 10 000 litres pour soutenir les pèlerins.



Le Grand Magal de Touba, événement religieux commémorant le départ en exil au Gabon en 1895 de Cheikh Ahmadou Bamba sera célébré ce vendredi 23 août, correspondant au 18e jour du mois lunaire Safar.