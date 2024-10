Mairie de Linguère : Aly Ngouille Ndiaye annonce son départ

Plusieurs fois ministre de la République sous Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye a pris une décision importante concernant ses fonctions de maire de Linguère. Va-t-il jeter l'éponge ou compte-t-il ne pas se présenter à nouveau lors des prochaines élections territoriales ?



En tout cas, il a annoncé, ce mercredi, son départ, après une visite de la belle et ancienne ville de Séville en Espagne, où l’influence arabe est encore palpable.



"J’ai été particulièrement séduit par ces millions d’orangers, propriété de la ville, le long des artères et des rues, lourdement chargés de fruits. Je rêve de laisser comme legs, à ma très chère ville de Linguère, à cette communauté qui m’a tout donné et à celui qui me succédera très prochainement à la tête de la commune, des millions de citronniers et d’autres arbres fruitiers adaptés à notre terroir", a-t-il écrit sur sa page Facebook.



Cela suppose que M. Ndiaye compte passer la main à une nouvelle équipe.



