Makhtar Cissé : "Personne ne m'imposera son agenda"

Accusé de mauvaise gestion depuis la hausse du prix de l'électricité, l'ancien Directeur général de la Senelec, Mouhamadou Makhtar Cissé, devenu ministre du Pétrole et des Energies, s'est défendu, dans un communiqué parcouru par L'As, et n'a pas manqué de mettre en garde ses détracteurs.



"Des réponses appropriées existent, vous en avez assez livré une partie. Continuez à maintenir la mobilisation pour que jamais le mensonge, la calomnie et la pure méchanceté ne triomphent. Ce combat n'est pas le mien, il est celui de l'homme contre le mal", a dit Mouhamadou Makhtar Cissé.



"Mon agenda est clair : rester aligner derrière le président de la République dans la rigueur et la loyauté que m'impose sa confiance. Personne ne me fera dévier de ce chemin qui est celui de l'honneur. Personne ne m'imposera son propre agenda", ajoute l'ancien Directeur général de la Senelec.



SENEWEB