Mamadou DIOP Decroix : « Au Mali, se joue la fin du système néocolonial »

’est l’avenir de la françafrique qui se joue au Mali. C’est l’analyse que fait le député et leader du parti And-Jëf/Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme (AJ/PADS). Selon Mamadou DIOP Decroix, la contestation de la présence française en Afrique est à un moment décisif.







« Au Mali, se joue la fin du système néocolonial arrivé à sa phase terminale. Une nouvelle ère s’annonce sans qu’on ne puisse dire avec précision de quoi sera-t-elle porteuse. Elle peut être porteuse de nouveautés libérales et émancipatrices pour l’Afrique si les véritables forces progressistes et démocratiques jouent leur partition », déclare-t-il.







Une constatation qui incite l’ancien ministre à demander aux autres pays africains, membres de la CEDEAO, de favoriser la « discussion avec les autorités de la transition sur leur chronogramme et les accompagner à conclure la transition sans leur demander, comme le fait Alassane Ouattara, d’entrer dans les rangs ».



WALFNet