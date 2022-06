Manif du 8 juin : « D’autres éléments du MFDC activement recherchés (...) Il n'y aura pas d'intouchables » (Procureur)

Le procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Dakar a déclaré qu’Ousmane Kabyline Diatta est considéré par l’armée comme le second et le bras armée d’une aile dure de la rébellion dirigée par Paul Aloukassine Bassène. Il a été repéré par les forces de défense et de sécurité, alors qu’il venait assister à la manifestation du 8 juin.



Et toujours selon le magistrat Amady Diouf, d’autres éléments du MFDC avaient fait cap sur Dakar et devaient se joindre à Ousmane Kabilyne Diatta et participer ensemble à ladite manifestation, avec l’idée bien manifestée, selon des sources numériques, de s’adonner à des opérations de pillage, de destruction et de porter atteinte à l’intégrité physique des innocents.



« En l’état, les investigations se poursuivent dans la perspective de mettre la main sur les autres membres du groupe qui ont réussi à se fondre dans la nature dès l’arrestation de leur camarade Ousmane Kabiline Diatta », a fait savoir le Chef du parquet qui soutient qu'il « n'y aura pas d'intouchables ».



AVec SENEGO