Manifestations à Mbour: deux bus incendiés. DDK suspend ses dessertes

Des violentes manifestations se sont éclatées hier à Dakar et dans certaines régions, après la condamnation en appel à 6 mois avec sursis de l'opposant Ousmane Sonko. À Mbour, l'on apprend que deux (2) bus ont été saccagés et les routes barrées.



Dakar Dem Dikk informe ses clients de la suspension du réseau urbain, interurbain et international pour la journée du mardi 09 mai 2023.