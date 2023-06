Manifestations violentes : Pastef annonce 26 décès et quatre autres non encore identifiés

Les récentes tensions vécues au Sénégal ont entraîné la mort de 16 personnes selon le gouvernement. Un chiffre que rejette le camp de Ousmane Sonko. Selon El Malick Ndiaye du parti Pastef, 26 personnes ont été tuées et quatre autres non encore identifiées.



« La presse internationale après avoir démenti les propos de justification du gouvernement, nous vous montrons des preuves à l’appui que les violences viennent du camp du pouvoir. Nous avons recensé 26 décès et il y en a quatre qui ne sont pas encore identifiés », a fait savoir le Secrétaire national à la communication de Pastef lors d’une conférence de presse.

