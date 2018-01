Mansour FAYE : " Faire de Saint-Louis, la capitale de la citoyenneté en 2018" (vidéo)

« J’invite les populations à s’impliquer dans la gestion de la ville. Si toute le monde s’engage, les défis seront relevés », a déclaré, dimanche, la maire de Saint-Louis qui présidait la sortie des fanaux sur la place Faidherbe. « Si chaque citoyen s’évertue à nettoyer son quartier, Saint-Louis sera la ville la plus propre du Sénégal », a-t-il ajouté.



L’édile de la ville a invité les jeunes « à croire en leurs potentialités », « à entreprendre et élaborer des projets », en notant qu’avec « l’accompagnement de l’État, ils trouveront de l’emploi ».



« Je veux faire de Saint-Louis, la capitale de la citoyenneté », a-t-il lancé, en annonçant des journées de nettoiement de grande envergure les 13 et 14 janvier 2018. « J’invite toute la population à participer à cet investissement humain », a déclaré Mansour FAYE.



> Suivez sa déclaration