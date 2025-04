Mansour Faye se dit victime d'un "acharnement ciblé"

Mansour Faye, ancien ministre et beau-frère de l’ex-président Macky Sall, a été convoqué ce jeudi à la Division des investigations criminelles (DIC). À l’issue de son audition, il lui a été notifié un arrêté d’interdiction de sortie du territoire national, une mesure qu’il conteste avec vigueur.



Selon l’arrêté transmis par la DIC, « Monsieur Amadou Mansour FAYE, né le 16 mai 1965 à Saint-Louis, est interdit de sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre ».



Aussitôt sorti des locaux de la DIC, l’ancien ministre a réagi via ses plateformes numériques, dénonçant ce qu’il qualifie d’« acharnement » et s’interrogeant sur la légalité de la décision.



« Dois-je comprendre que le Sénégal n'est plus un État de droit ? Que nous ne sommes plus en République ? Ou simplement, l'acharnement que je subis cache maladroitement une intention malsaine, à la limite de l'agression ciblée ? », a-t-il écrit dans une publication.



Mansour Faye affirme n’avoir jamais été mis en cause formellement par les Corps de Contrôle de l’État. Il rappelle qu’aucun rapport n’a, à ce jour, demandé l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre.



Dans sa déclaration, il interpelle également le Ministre de l’Intérieur, l’appelant à justifier la base légale de cette mesure.



« Je demande à connaître le texte en vigueur au Sénégal qui lui donne le droit de me notifier, par arrêté, une telle scandaleuse décision, sans aucune forme d'explication ou de justification », a-t-il ajouté.



